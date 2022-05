Elezioni, aperto il comitato a S. Anna, Barsanti: “Quartiere simbolo. Presto un altro punto anche in centro storico”

Lucca, 23 maggio – Oltre cento persone all’inaugurazione del comitato elettorale di Fabio Barsanti a S. Anna. “Siamo pronti a governare la città”. Qui la sede operativa per le liste Difendere Lucca, Prima-Lucca Italexit con Paragone e Centrodestra per Barsanti. “Presto un altro punto anche in centro storico”, annuncia Barsanti.

Il comitato elettorale si trova in via Pisana 25, quasi all’incrocio della chiesa di S. Anna. “Abbiamo voluto aprire il cuore pulsante della campagna elettorale nel quartiere più popoloso di Lucca – ha detto Barsanti – che sintetizza varie caratteristiche e problematiche del territorio. Si tratta infatti di un quartiere a due passi dal centro ma che rischia di sfumare in una periferia anonima. Qui convivono zone prettamente residenziali e altre a carattere commerciale o artigiano. A ogni zona deve essere data una risposta specifica”.

“Sempre in questo quartiere – continua Barsanti – accanto alle zone più urbanizzate, esiste il parco di S. Anna e quello fluviale. Due aree verdi che incorniciano il quartiere ma che aspettano un assetto o il rispetto del verde pubblico. S. Anna è coinvolta da vari interventi previsti dal Piano Operativo, che da sindaco vorrei modificare per ridare una visione strategica alla città e assicurare il suo ruolo all’interno dello sviluppo della cosiddetta “area vasta”. In questi anni mi sono occupato anche di varie problematiche all’interno delle residenze popolari, a cui bisogna dare una risposta continuativa”. _