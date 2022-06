Elezioni, anche l’ex segretario della Lega Marcella Maniglia appoggia Fabio Barsanti: “L’unico presente sul territorio”

Elezioni, anche l’ex segretario della Lega Marcella Maniglia appoggia Fabio Barsanti: “L’unico presente sul territorio”

Lucca, 1 giugno – Marcella Maniglia, già segretario della Lega per Lucca

e la Piana, candidata per il partito di Salvini alle regionali del 2015,

non ha dubbi: “Fabio Barsanti è l’unico voto utile per il territorio”.

“La candidatura di Barsanti è frutto di un sacrificio che porta avanti

da anni, da molto tempo prima che diventasse consigliere comunale. Il

risultato importante ottenuto nel 2017 – sottolinea Maniglia – è stato

meritato e grazie al suo lavoro Fabio oggi è una risorsa per l’intera

città”.

“I partiti e le loro logiche hanno fallito, deludendo buona parte degli

elettori. La risposta contro l’astensionismo – continua Marcella

Maniglia – è il lavoro costante e vero sul territorio. Per questo Fabio

Barsanti può convincere molti delusi a tornare a votare: il suo impegno

è un esempio. Lui non promette le cose: le fa”.

“Nel suo impegno verso Lucca vedo l’unica possibilità di espressione del

“voto utile”, perché non promette favoritismi o concessioni – conclude

Maniglia – ma solo di esserci, dall’inizio alla fine del suo mandato. In

modo trasparente e proficuo, per Lucca e i suoi cittadini. Un vero

‘miracolo’ in politica”.