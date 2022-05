Elezioni amministrative, Fratelli d’Italia: “Con Pardini puntiamo a vincere al primo turno”

Inaugurata, stamani, la sede elettorale di Fdi a Lucca. Presenti il coordinatore nazionale Donzelli ed il coordinatore regionale Rossi. Il 5 giugno arriverà a Lucca Giorgia Meloni.

Lucca 13/05/2022 – Inaugurata la sede elettorale di Fratelli d’Italia a Lucca, in via Borgo Giannotti n.445. Presenti il coordinatore nazionale Giovanni Donzelli, ed il coordinatore regionale Fabrizio Rossi. Sono intervenuti anche il coordinatore provinciale Riccardo Giannoni, il commissario cittadino Nicola Buchignani, il deputato Riccardo Zucconi, il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi. Tra gli altri, presente anche il Consigliere regionale Diego Petrucci. Hanno fatto gli onori di casa i dirigenti provinciali del partito, il gruppo consiliare comunale di Fdi, ed i candidati al consiglio comunale.

Foto e taglio del nastro insieme al candidato sindaco del Centrodestra Mario Pardini.

“Abbiamo lanciato un appello al voto utile, perché è importante non disperderlo fin da subito. Mario Pardini è l’unico candidato sindaco che rappresenta i valori della coalizione di Centrodestra e, con lui, puntiamo a vincere al primo turno -ha dichiarato Giovanni Donzelli– Fratelli d’Italia si propone come il perno centrale della coalizione di Centrodestra a sostegno di Pardini. Ringrazio, per il lavoro svolto, il gruppo consiliare uscente, i dirigenti del partito locale e tutti i candidati che hanno scelto di scendere in campo. Annuncio che il 5 giugno sarà a Lucca la Presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni”.