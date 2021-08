ELENCO DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI LUCCA CHE FANNO I TAMPONI RAPIDI A PREZZO CALMIERATO (8 EURO PER 12-18 ANNI E 15 EURO PER OVER18), AGGIORNATO AL 10 AGOSTO

– Farmacia Sanviva di Marlia, in viale Europa 313/V.

– Farmacia Politi di Lammari, in via delle Ville 128;

– Farmacia Santissima Annunziata di Segromigno in Monte, via Nuova 60.;

– Farmacia comunale di Lammari, in viale Europa 2/A;

A Lucca:

– Farmacia Comunale, in Piazza Curtatone, 7;

– Farmacia Massagli, in Piazza San Michele, 38;

– Farmacia comunale Monte San Quirico, in via per Camaiore, 143;

– Farmacia Lucca Farma, in via Santa Lucia, 6;

– Farmacia Novelli, in via Sarzanese 1821, Loc. Ponte San Pietro;

– Farmacia Giannini, in piazza San Frediano 1;

– Farmacia comunale Sant’Angelo, in via Puccini 1162, Sant’Anna;

– FarmaHealth, viale Castracani 153;

– Farmacia Tutino, in via Nuova per Pisa 5784, Santa Maria del Giudice;

– Farmacia Contucci, in Borgo Giannotti 409;

– Farmacia Baldi, in viale San Concordio 665, San Concordio;

– Farmacia Malagrinò, in via Marti 43;

– Farmacia Landi, in piazza Battisti 3, Ponte a Moriano;

– Farmacia Ponte del Giglio, in via per Camaiore 4444, fraz. di Cappella.