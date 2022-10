Eimear Noone visita la casa natale di Giacomo Puccini

Lucca, 29 ottobre 2022 – Eimear Noone, ospite di eccezione di Lucca Comics and Games 2022, non si è lasciata sfuggire l’opportunità di essere a Lucca per visitare il Puccini Museum – Casa natale di Giacomo Puccini.

Questa mattina assieme ad Alberto Veronesi, Presidente della Fondazione Giacomo Puccini e Presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane”, Francesca Fazzi, Presidente di Lucca Crea, e Luigi Viani, Direttore della Fondazione Giacomo Puccini, dopo la foto di rito davanti alla statua del Maestro, in Piazza Cittadella, ha visitato la Casa Natale con grande ammirazione ed emozione, soprattutto quando ha suonato il pianoforte sul quale Giacomo Puccini ha composto le note di Turandot.

“Una città magica Lucca, qui siamo dentro la creatività, la gioia di vivere. Lucca Comics & games è diverso da qualsiasi altro festival o qualsiasi altra convention: una combinazione ricca da un punto di vista culturale. Mi sento ispirata e completamente soddisfatta. Sento di voler tornare a casa e scrivere musica dopo questa esperienza.”

Eimear Noone ha espresso anche la sua voglia di collaborare a nuovi progetti con la Fondazione Giacomo Puccini.

