Eike Schmidt in visita a Barga per il progetto Uffizi Diffusi

Il progetto Uffizi Diffusi si interessa anche della città medicea di Barga grazie al suo museo, che raccoglie le testimonianze storiche del territorio. Museo che da poco è stato ristrutturato e che a breve riaprirà i battenti per la stagione estiva.

Assieme alla bellezza di Barga è in particolare il rapporto storico tra Barga e Firenze il motivo che ha spinto il Direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt a recarsi in visita nella cittadina. Una visita peraltro molto apprezzata e che apre sicuramente prospettive per sviluppare il progetto.

A fare gli onori di casa la prima cittadina Caterina Campani per la quale Uffizi Diffusi è indubbiamente una grande opportunità. Il direttore Schmid dopo l’arrivo a Barga, ha visitato il Museo Antonio Mordini nel palazzo pretorio del Duomo, poi una visita al centro storico cominciata dal magnifico pulpito del Duomo di Barga.

Per quanto riguarda la cittadina il progetto cercherà appunto di valorizzare il rapporto speciale che lega il borgo della Mediavalle a Firenze: quelli di Cosimo I de’ Medici furono infatti anni veramente eccezionali per l’enclave fiorentina in Valle del Serchio.

