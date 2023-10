Eike Schmidt entra nel consiglio della Fondazione Mitoraj

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, Eike Schmidt, entra nel consiglio di amministrazione della Fondazione Museo Igor Mitoraj. Schmidt, laureato all’Università di Heidelberg e riconosciuto come uno dei massimi esperti di scultura europea del Rinascimento e Barocco, è stato nominato con decreto dal Ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, in sostituzione della dimissionaria Caterina Bon di Valsassina e Medrisio.

“Il conferimento di questo incarico a una personalità di così alto livello, nella conoscenza dell’arte e della sua storia, come Eike Schmidt – sottolinea con soddisfazione il presidente della Fondazione Museo Igor Mitoraj, Jean-Paul Sabatié – mostra il forte interesse che il Ministero nutre per Pietrasanta e per il nostro futuro museo. Un’attenzione che, con grande piacere, abbiamo riscontrato anche nel diretto interessato, pronto ad accettare il nuovo ruolo”.

Il direttore degli Uffizi torna, così, a stretto contatto con Pietrasanta dopo il successo della mostra “Lo sguardo e l’idea”, allestita nel Complesso di Sant’Agostino dal Comune e dai celebri musei fiorentini nell’ambito del progetto “Uffizi Diffusi”: “E’ stato un doppio successo – ricorda il sindaco e assessore alla cultura, Alberto Stefano Giovannetti – da una parte, per l’esposizione, con 17 mila visitatori in un periodo non certo propizio a livello turistico, fra novembre e febbraio; dall’altra, perché abbiamo potuto lavorare gomito a gomito con una realtà internazionale come gli Uffizi e apprezzare la grande energia e lo spirito d’innovazione del suo direttore. Saperlo di nuovo al nostro fianco, in questo grande progetto che è il museo Mitoraj, è un grandissimo onore, una sicurezza e un altrettanto grande piacere”.

Al più presto sarà lanciato anche il bando per la scelta del nuovo direttore del Museo che, come da Statuto della Fondazione, dovrà avere un’alta formazione in arte, gestione museale ed eventi artistici; il contributo e coinvolgimento di questa figura sarà, infatti, centrale nella definizione dell’allestimento per la sede museale che sta nascendo in via Oberdan a Pietrasanta.