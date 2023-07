Efficientamento energetico con nuovi pannelli fotovoltaici sule territorio

Il Sindaco di Stazzema: “Rispetto per l’ambiente con energie rinnovabili e più sicurezza nelle nostre strade e nei nostri borghi”

La Giunta Comunale ha approvato l’intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione tramite punti luce con pannelli fotovoltaici. Il Comune di Stazzema, essendo un territorio notevolmente esteso come superficie e avendo numerose frazioni sparse collegate da viabilità che attraversano zone boschive o fuori di centri abitati, necessita di illuminazioni puntuali sulle viabilità che si integrino con l’ambiente circostante e che siano performanti dal punto di vista del risparmio energetico. Attualmente sono in commercio apparecchi di illuminazione stradale a led alimentati tramite pannelli fotovoltaici integrati e dotati di sensore di movimento che permettono di integrarsi nell’ambiente e di essere ottimi dal punto di vista del risparmio energetico e della gestione in quanto alimentati da energia solare e attivati al passaggio delle vetture.

“Era necessario predisporre un progetto per l’intervento di efficientamento energetico della pubblica illuminazione”, commenta il Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, “mettendo in posa punti luce tramite pannelli fotovoltaici. Si tratta di un intervento che andrà ad incidere su alcune priorità nel territorio di Stazzema per circa 25mila euro, con la previsione di intervenire ancora. La tecnologia utilizzata consente di non dover prevedere lunghi allacciamenti, ma intervenire in modo puntuale nei punti dove si ravvisa il maggior bisogno. Si dà anche un segnale all’ambiente con una tecnologia che non consuma energia tradizionale, ma utilizza quella infinita del sole. Si tratta di un livello esecutivo di progetto che quindi, potrà essere a breve messo in essere. Si sostituirà anche la caldaia del Municipio senza l’utilizzo di combustibili fossili: sono piccoli, ma importanti segnali che diamo all’ambiente”.

Stazzema, 4 luglio 2023