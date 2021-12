educational gratuito nella Sala dell’Annunziata,

il comune presenta le attività culturali a scuole, docenti ed educatori

Pietrasanta presenta la sua offerta culturale e didattica alle scuole. L’appuntamento con l’educational gratuito è in agenda per venerdì 3 dicembre, dalle 16.30 alle 19.30, presso il Salone della Santissima Annunziata nel Chiostro di Sant’Agostino a Pietrasanta. L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti i dirigenti scolastici, docenti ed educatori del territorio: l’accesso è limitato e per partecipare è necessario compilare l’apposita scheda di adesione e inviarla a museipietrasanta@itinera.info. E’ richiesto il Green Pass.

In occasione dell’educational tour sarà presentato a docenti, operatori ed educatori “Pietrasanta una Città ad Arte”, il catalogo di attività culturali e di percorsi didattici, visite guidate e laboratori offerti alle scuole di ogni ordine e grado della città che si terranno presso complessi artistici e strutture museali locali sotto la guida degli esperti della Cooperativa Itinera. I poli culturali coinvolti nel progetto sono la Biblioteca Comunale, il Museo dei Bozzetti, il Parco Internazionale della Scultura Contemporanea, il Museo Padre Eugenio Barsanti, la Casa Natale Giosuè Carducci, il Museo Archeologico e il Centro Culturale d’Arte Contemporanea L.Russo.

L’incontro informativo è promosso dal Comune di Pietrasanta, Coopculture e Cooperativa Itinera in collaborazione con gli Istituti culturali di Pietrasanta e il Musa. A tutti gli insegnanti partecipanti verrà rilasciato un certificato di partecipazione da Itinera Formazione, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana. La giornata formativa si chiuderà al Musa con la proiezione del film “L’arte del fuoco”, un documentario dedicato alla storia della fusione del bronzo.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina ufficiale www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts