EDUCARE ALLA RESPONSABILITÀ e ETICA, ESTETICA…e DIRITTO

Viareggio- Giovedì 24 e Venerdì 25 giugno si svolgeranno presso la Croce Verde di Viareggio, come anteprima di sensibilizzazione informativa del 12 anniversario della strage alla stazione di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009 e che ha causato 32 vittime, due giornate tematiche a cui parteciperanno ex magistrati, avvocati, giuristi, politici, psicologi, pedagogici, economisti, giornalisti,sindacalisti e artisti Due giornate durante le quali si potranno approfondire le carenze dei controlli nel mondo dl lavoro, che poi sono alla base di incidenti o vere stragi di persone, i lunghissimi contenziosi legali per risalire alla responsabilità e per ottenere i risarcimenti, i danni affettivi subiti dai superstiti e dai famigliari delle vittime, il lavoro incessante di denuncia e per tenere viva la memoria e la richiesta di giustizia da parte delle associazioni. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Il Mondo che Vorrei onlus . Le due giornate possono essere seguite in modalità live social streaming, mentre per la partecipazione in presenza, essendo i posti limitati, bisogna prenotare telefonando alla Croce Verde di Viareggio.

Giuseppe Vezzoni,addì 21.6.2021