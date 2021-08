Economia e Spiritualità: ecco tutti gli appuntamenti del festival

che si svolgeranno fra Lucca e Capannori nelle prossime settimane

Presentati questa mattina (17 agosto) a palazzo Orsetti gli eventi lucchesi della sesta edizione del Festival Economia e Spiritualità, un intenso programma di oltre quattro mesi che è iniziato nel mese di giugno e coinvolge Lucca e Capannori, Prato, Scandicci, Vaglia e Vicchio, con spettacoli, incontri e riflessioni che hanno l’obbiettivo comune diconstribuire alla ricostruzione di un fondamento spirituale nel rapporto con gli altri, il lavoro e l’ambiente.

Alla conferenza stampa questa mattina sono intervenuti l’assessora alle politicge formative Ilaria Vietina, l’assessore alle poltiche educative e alla cultura del Comune di Capannori Francesco Cecchetti e gli Francesco Poggi, docente di storia del pensiero economico, all’Università di Pisa e membro del comitato scientifico insieme a Guidalberto Bormolini.

Il Festival, che rappresenta ormai un appuntamento consolidato, pone al centro del dibattito la riflessione su un’economia che deve ritrovare la dimensione umana, comunitaria, solidale e spirituale. Una dimensione profonda, capace di vedere il mondo come un mistero, quindi di rispettare il pianeta e la vita in tutte le sue forme.

“L’edizione 2021 del Festival è dedicata al tema della cura – ha spiegato l’assessora alle politiche formative del Comune di Lucca Ilaria Vietina –, negli incontri di Lucca si segnala in modo particolare la presenza di Luigina Mortari, che , insieme alla compianta Elena Pulcini, è dedita alla filosofia della cura in vari campi dell’esperienza, con una profonda riflessione basata sui presupposti nel pensiero antico e nel pensiero contemporaneo e con particolare attenzione ad Heidegger che ne ha fatto asse portante del vissuto umano. In questa cifra leggiamo la pregnanza e l’intensità di un approccio che orienta l’esistenza. Con Daniel Lumera, e la centralità della gentilezza come atteggiamento costruttivo, e Daniela Lucangeli con la sua capacità di motivare al lavoro educativo nel rispetto delle scoperte delle neuroscienze e della competenza dell’accompagnamento pedagogico, disegneremo un percorso che va a sostegno della ripresa e a fondamento della comunità accogliente e solidale che vogliamo costruire”.

“Il Festival Economia e Spiritualità costituisce un punto fermo nel programma culturale di Capannori – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Capannori Francesco Cecchetti – perché ha il coraggio di affrontare temi centrali, ponendo sempre al centro la persona, il suo benessere e il benessere della comunità. Quando si parla di economia, di solito, si parla di Pil e di profitti, mentre in questo festival anche l’economia viene declinata in chiave sostenibile ed etica acquistando una dimensione umana, comunitaria e solidale. Una riflessione che si articolerà in tre spettacoli, capaci di dare spazio alle emozioni e ai sentimenti”.

Soddisfazione per il percorso compiuto in questi anni è stato espresso da Francesco Poggi. “Il festival Economia e Spiritualità è nato alcuni anni fa proprio qui a Lucca – ha detto – e sta oggi assumendo sempre di più i connotati di un evento di carattere regionale. Questo ci rende particolarmente contenti. Anche per questa sesta edizione abbiamo molti ospiti di spessore, alcuni di loro ormai affezionati e che dunque ritornano a far parte del festival”.

Gli eventi che si svolgeranno tra la fine del mese di agosto e settembre vedranno interessati i comuni di Lucca e di Capannori. In particolare:

domenica 29 agosto ore 21.30 – Capannori – Arena Verde – “Parola Tour” concerto con Giovanni Caccamo; lunedì 30 agosto ore 21.30 – Capannori – Arena Verde – “La mia storia” concerto con Luca Madonia con trio acustico; martedì 31 agosto ore 21.30 – Capannori – Arena Verde – “Alla ricerca del paradiso. Dalle visioni di Dante al sogno di un mondo nuovo da costruire già in questa terra” con Davide Rondoni e David Riondino; sabato 4 settembre ore 18 – Lucca – Auditorium di San Romano – “Spiritualità e cura nell’impegno politico” – incontro con Luigina Mortari -direttrice del Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona; domenica 5 settembre ore 17 – Lucca – Auditorium di San Romano – “La gentilezza che cura” incontro con Daniel Lumera -docente, scrittore, esperto nell’area delle scienze del benessere; venerdì 10 settembre ore 21 – Lucca – Salone dell’Arcivescovato “I ‘terremoti dell’anima’ cura e ricostruzione” incontro con mons. Domenico Pompili vescovo di Rieti, introduce mons. Paolo Giulietti arcivescovo di Lucca; venerdì 22 settembre ore 17.30 – Auditorium di San Romano – “La scienza a servizio della cura” incontro con Daniela Lucangeli -prorettrice e professoressa in Psicologia dell’Educazione e dello Sviluppo dell’Università di Padova, appartenente al Comitato di esperti ministeriale per la ripresa della scuola.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anti Covid; per informazioni e prenotazioni https://economiaespiritualita. it. Il Festival è promosso da Ricostruire la Vita, Associazione Teatro di Verzura, in collaborazione con il Comune di Lucca, Comune di Capannori, Comune di Prato, Comune di Vaglia, Comune di Scandicci e Arcidiocesi di Lucca.

