Riparte l’Ecobonus auto! A partire dalle 10.00 di domani sarà possibile prenotare sulla piattaforma Ecobonus del Mise gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni, dopo che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto fiscale che ha rifinanziato il fondo automotive, con altri 100 milioni di euro.

Cos’è l’Ecobonus auto

Ecobonus è la misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico, che offre contributi per l’acquisto di veicoli a ridotte emissioni, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2019. Non si tratta di un provvedimento pensato per incentivare il mercato dei veicoli, ma ha una finalità tutta ambientale, alla luce della vigente normativa europea sulla qualità dell’aria e dell’ambiente.

L’agevolazione è promossa dal Ministero dello Sviluppo economico e gestita da Invitalia (Agenzia per lo sviluppo).

La ripartizione delle nuove risorse

I nuovi fondi messi a disposizione dal Mise saranno ripartiti in questa maniera: