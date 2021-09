Eccomi qui! Sono Alessio Minicozzi e ho deciso di candidarmi nella Lista Sara D’Ambrosio Sindaco

Eccomi qui! Sono Alessio Minicozzi e ho deciso di candidarmi nella Lista Sara D’Ambrosio Sindaco, a sostegno della rielezione di Sara.

Compirò 24 anni a dicembre e sono uno studente universitario laureando magistrale in scienze politiche, allievo ordinario della classe di scienze politico-sociali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Credo, insieme a La Pira, che la politica non sia una cosa brutta, e tanto meno impegnarsi per il comune in cui vivo fin dalla nascita, il comune in cui ho fatto le scuole e dove si trovano i miei amici, il comune in cui sono cresciuto e dove si trova la parrocchia in cui riverso buona parte del tempo e delle energie come catechista, animatore e volontario. È il comune che amo (perdonatemi la semi-citazione berlusconiana). In ogni parte d’Italia, con colleghi universitari (vero Marco Lorusso?) o in vacanza, tutte le volte che mi chiedono da dove vengo la risposta, semplice e orgogliosa, è: “Altopascio”. Come nella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, ma con Altopascio al posto di Bergamo: “migliori complimenti non ne ho”.

Quando, ormai svariati mesi fa, ho cominciato a condividere con Sara e la sua squadra i miei sogni per Altopascio, mi sono trovato davanti a una grande sorpresa: Sara D’Ambrosio e Daniel Toci – sindaco e vicesindaco – sono persone di straordinaria umiltà e attenzione, con una enorme voglia di migliorare il nostro paese. In questi cinque anni questa amministrazione ha fatto errori? Sì, ed è sciocco chi pensa il contrario. Ma la domanda è un’altra: in questi cinque anni questa amministrazione ha mostrato di meritarne altri cinque per capacità di governo, per l’impegno nei vari ambiti che connotano la vita di una comunità – economico, sociale, culturale, di promozione turistica, ecologico? Sì, senza alcun dubbio.

È per questo che ho deciso di spendermi nel progetto che Sara ha condiviso con noi e che sta condividendo con la cittadinanza.

Dalla mia catechista dell’infanzia, Mila, ho imparato la differenza tra ascoltare e sentire, da don Bruno ho appreso il primato del servizio su qualsiasi altra cosa, da papa Francesco ho compreso la necessità che i giovani si “sporchino le mani” e si mettano a disposizione. Il mio è l’impegno di ascoltare, di servire e di essere pronto a mettermi in gioco, anche quando è scomodo. A servizio di tutte e tutti gli altopascesi, per Altopascio e mai contro qualcuno.