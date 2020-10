riferiti ai casi positivi dei giorni scorsi. Questo significa che l’Asl sta continuando a fare il tracciamento di tutti i contatti diretti delle persone risultate positive per contenere la diffusione del Covid e agire con tempestività. Oggi in Valle del Serchio si sono registrati 12 nuovi positivi e 27 in Lucchesia.

So, perché me l’avete detto in diversi, che si stanno verificando delle attese più lunghe del normale per effettuare il tampone, con tutto quello che ne consegue in termini di gestione familiare e lavorativa. In questo senso penso soprattutto a chi ha figli che vanno a scuola e a chi ha attività in proprio e che, più di altri, non può permettersi di non lavorare o di restare in attesa di una risposta per troppo tempo.

Voglio rassicuravi sul fatto che sto avendo contatti frequenti con l’Asl proprio per far presente anche queste situazioni. Tenete presente che, come in tutta Italia, il virus è sempre più diffuso anche sul nostro territorio, ma con il tempo è drasticamente aumentata la capacità di fare tamponi tanto che l’Asl ne esegue circa 2500 al giorno.