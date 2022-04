Eccoci al rush finale di questo complicato campionato di Serie C Gold, il Basketball Club Lucca gioca la terzultima di campionato contro il Cus Pisa

Per quanto è in palio, quella di domenica è’ una partita complicatissima, allo stato delle cose, la matematica indica ancora sette squadre in lotta tra loro, alle quali si prospettano tre soluzioni diverse, tutte quante agli antipodi, una dall’altra.

Si passa dall’accesso come ottava ai play-off, alla salvezza, ai play-out, sette squadre divise da soli 6 punti, tanti quanti sono in palio da questa domenica, alla fine del campionato.

Il Bcl, adesso, dopo la vittoria della Virtus sul Prato, è scesa all’undicesimo posto, ultima piazzola delle tre a disposizione ( 9° – 10° – 11° ) per contare sulla immediata salvezza, dalla dodicesima alla quindicesima invece si parlerà di play-out, ma, vacante, almeno matematicamente, resta l’ottava posizione, occupata per ora dalla Synergy Valdarno che permetterebbe di disputare i play-off.

Il Cus Pisa è in un momento di particolare grazia, tre vittorie consecutive ed un rinnovato orgoglio, che ha preso linfa vitale dall’incontro con gli Herons di Montecatini.

Hanno vinto con Legnaia, Valdisieve e Montevarchi e con margini tutt’altro che esigui.

I loro migliori realizzatori sono Regoli, Italiano, Siena, ma è tutto l’insieme che poi va ad impensierire le squadre che devono scendere sul loro parquet.

Gli stessi numeri, danno un margine, se pur piccolo, in più ai pisani, nel girone di ritorno il Cus Pisa ha vinto 5 partite e ne ha perse 8, contro le 4 vinte e le 9 perse dal BCl, in leggero vantaggio però il conto dei canestri fatti, quasi l’1% in più dei pisani, peggio invece la differenza nei canestri subiti, i ragazzi di Tonfoni sono sotto dell’ 1,5%

Il Bcl esce purtroppo da un periodo avaro di soddisfazioni, tre sconfitte subite, Prato, Arezzo e Spezia: tutte quante di misura, un po’ come è stato tutto quanto il suo campionato, 5 punti la differenza con Prato, 9 con Arezzo e 8 con Spezia, dopo avere spesso lottato alla pari o a seguito di incredibili rimonte da passivi con doppie cifre

Palla a due domenica 3 aprile alle 18:00 presso la palestra del Cus Pisa, il Palacus di Via Chiarugi.

Arbitri dell’incontro, il Sig.Baldini di Csstelfiorentino e Piram ci Campiglia Marittima