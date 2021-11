Ecco l’identikit del turista in Versilia nel 2021

Forte dei Marmi – Proviene dal centro-nord Italia, ha viaggiato su un’auto di proprietà e con tutta la famiglia: è questo l’identikit del turista che ha scelto la Versilia nel 2021, emerso da una consultazione diretta che l’Ambito ha effettuato presso gli operatori del territorio

Questi dati, elaborati dal Centro Studi Turistici di Firenze, tracciano un profilo molto preciso: “Gli ospiti della Versilia – ha spiegato il direttore Tortelli – hanno un’età superiore ai 35 anni e provengono, nella maggior parte dei casi, dalle province del Nord Italia, oltre che da Firenze e Genova. Hanno raggiunto il luogo di vacanza con auto propria o presa a noleggio viaggiando in famiglia, in coppia o come gruppo di amici e si sono trattenuti, in media, per 5 notti”.

Il motivo trainante della vacanza in Versilia è ancora il relax, seguito dal mare e da una scelta “per tradizione di famiglia”.

Le informazioni più richieste da chi ha soggiornato nel comprensorio hanno riguardato l’enogastronomia, poi le spiagge, i percorsi natura, eventi e servizi.

E proprio sul fronte del turismo attivo, dal presidente d’Ambito Bruno Murzi è arrivata una proposta da sviluppare in senso comprensoriale nelle prossime settimane: un evento dedicato alla bicicletta in tutte le sue forme, per tre giorni fra maggio e giugno 2022.

Le linee guida per il prossimo anno, quindi, indicano il mercato italiano ancora in priorità ma con un monitoraggio attivo, legato anche all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, su diversi mercati europei ed extra europei come Regno Unito e Russia

