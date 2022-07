La strada avrà uno sbocco turistico, economico ed ecologico in quanto alleggerirà Castelnuovo e dintorni dal passaggio dei mezzi pesanti che trasportano marmo o scarti di lavorazione.

Si tratta di una strada lunga circa 5 km, immersa nel verde, che ogni tanto regala panorami di rara bellezza. Il collegamento affronta un dislivello di circa 500 metri che collega l’Antico Borgo di Vagli Sotto alla zona più a nord di Careggine in località Vianova.

Al momento questo collegamento, seppur transitabile con auto adeguate, è chiuso al transito; l’opera dovrà essere terminata secondo le indicazioni dei vari enti e nel rispetto dei vincoli; i costi della realizzazione sono già interamente finanziati da Ministero e Comune di Vagli Sotto.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è inaugurare in autunno questa strada che come detto diventerà i fatto un percorso alternativo al passaggio attraverso Castelnuovo in direzione Versilia, accorciando la percorrenza di 15 km per un sicuro risparmio economico, di tempi e meno inquinamento.

