Ecco la nuova Casa di Comunita’ di Massarosa

MASSAROSA – Asl, Comune di Massarosa e Regione insieme hanno presentato il progetto di realizzazione della Casa della Salute, oggi Casa di Comunità, a Massarosa. Un intervento atteso e necessario per migliorare l’offerta dei servizi socio-sanitari .

Dopo i sopralluoghi dei tecnici, il via libera al sito dell’ex magazzino comunale come destinazione della nuova struttura e l’approvazione della convenzione tra Comune ed Asl, si è passati alla fase progettuale con la presentazione oggi del progetto di Fattibilità. Il Quadro Economico ad oggi è di 1,5 milioni di euro. La struttura sorgerà in una posizione strategica, facilmente raggiungibile dalla popolazione attraverso il recupero e la conversione di un immobile parzialmente in disuso di proprietà dell’Amministrazione .

“Un grande risultato – hanno commentato la Direttrice Generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest Casani e la Sindaca Barsotti – che migliorerà nettamente l’offerta di servizi socio-sanitari per i cittadini”.

La Regione Toscana ha inserito l’intervento nell’elenco degli interventi da sottoporre al Ministero per stipula Accordo di programma per investimenti in sanità.

fonte noitv