Ecco la nuova biglietteria dell’Orto Botanico direttamente sulla passeggiata delle mura urbane

“Più visibile e più accessibile”: l’intento dell’amministrazione comunale e di

Metro srl è di aumentare la conoscenza dell’Orto e di rendere più agevole la visita alle persone con disabilità.

Taglio del nastro questa mattina (24 maggio) per la nuova biglietteria dell’Orto Botanico di

Lucca.

D’ora in poi i visitatori del giardino scientifico utilizzeranno infatti una nuova entrata, quella

della casermetta San Regolo, collocata con l’affaccio diretto sulla passeggiata delle mura

urbane. Ciò consentirà, nell’intento dell’amministrazione comunale e della società Metro

srl che gestisce la biglietteria, di far conoscere maggiormente l’Orto e aumentare il

numero dei visitatori, che già hanno raggiunto una ragguardevole cifra nel 2022, con ben

43.442 ingressi, andandoli a intercettare direttamente durante la loro visita al principale

monumento cittadino.

All’inaugurazione della nuova biglietteria, che di fatto ha aperto i battenti questa mattina,

erano presenti per il Comune gli assessori alla cultura Mia Pisano e al bilancio Moreno

Bruni; l’amministratore unico di Metro Roberto Di Grazia; la dirigente del settore cultura

Paola Angeli e la curatrice dell’Orto Botanico Alessandra Sani. L’assessore Pisano ha

portato anche i saluti dell’assessore al turismo Remo Santini.

La nuova collocazione dell’ingresso sulla passeggiata delle mura ha inoltre un altro,

notevole vantaggio, rendendo molto più semplice l’accesso alla struttura da parte

delle persone con disabilità e dei genitori con i passeggini. Se infatti fino ad ora

l’ingresso per le carrozzine era diverso e distante rispetto a quello delle persone

deambulanti, trovandosi in via del Giardino Botanico, da qui in avanti invece il punto di

accesso sarà lo stesso per tutti e la persona in carrozzella, oltre a trovare subito al piano

servizi igienici dedicati, potrà utilizzare un ascensore adiacente alla nuova biglietteria per

scendere comodamente al livello dell’Orto, dove iniziare il percorso completamente

accessibile a tutti.

“Abbiamo ritenuto questa modifica interessante – dichiarano gli assessori Pisano, Santini

e Bruni – sia per i motivi logistici legati a una maggiore fruibilità del bene pubblico da

parte di tutti, sia in termini di maggiore visibilità, e quindi di un potenziale, maggiore

pubblico, che potrà effettuare la visita all’Orto Botanico. Il tutto preservando comunque lo

spazio dedicato agli incontri e agli eventi, che continueranno a svolgersi regolarmente

nella casermetta San Regolo”.

Per consentire questo doppio utilizzo della casermetta, la biglietteria ritornerà infatti nella

sua posizione originaria, sulla rampa San Regolo, in occasione di appuntamenti

organizzati dall’Orto e non solo, come accadrà ad esempio già questo fine settimana,

sabato 27 e domenica 28 maggio, in occasione dell’iniziativa Artespressa.

“Crediamo che la nuova biglietteria sulle mura – aggiunge l’amministratore unico di Metro,

Di Grazia – costituisca la migliore soluzione per aumentare la visibilità dell’Orto Botanico,

che rappresenta una vera eccellenza del nostro territorio, da valorizzare ulteriormente.

L’accesso diretto, tramite ascensore, per le persone con disabilità,