Ecco la mostra Oltre i limiti, per salire in vetta alle montagne

L’esposizione inaugurata questa mattina (5 ottobre) sotto il loggiato di palazzo Pretorio resterà visitabile liberamente fino al 15 ottobre.

E’ stata inaugurata questa mattina (5 ottobre), sotto il loggiato di palazzo Pretorio, la mostra fotografica Oltre i limiti, di Riccardo Bergamini con il patrocinio del Comune di Lucca.

L’esposizione raccoglie circa 100 foto suddivise in 10 pannelli, ognuno dei quali

rappresenta una diversa scalata affrontata da Bergamini sulle catene montuose più alte del pianeta, dal 2009 al 2022, in Himalaya, ma anche in Nepal, Tibet, Pakistan, Perù, Alaska, Cina e Kirghizstan. Le foto, che dunque rappresentano i momenti più significativi di questa ascesa alle diverse vette affrontate, sono accompagnate da una descrizione della montagna e dal racconto della scalata stessa, in una sorta di gara fra immagine e scrittura che insieme accompagnano il visitatore a vivere le sensazioni e le emozioni vissute dallo scalatore.

A completare la mostra, che resterà visitabile liberamente fino al 15 ottobre, ci saranno due pannelli di 100×140 centimetri, con immagini che ritraggono il monte Everest e il monte K2, dove i visitatori potranno loro stessi scattarsi delle foto da condividere anche sui social.

“Bergamini ha già collaborato con l’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore alla cultura Mia Pisano – in occasione del Giorno della Terra, ad aprile scorso, quando ha raccontato le sue imprese a contatto con la natura incontaminata agli studenti delle nostre scuole. La nuova collaborazione, che ci riempie di soddisfazione, ha dato vita a questa mostra nel cuore della città, in piazza San Michele, dove tutti, cittadini e turisti, potranno entrare in contatto con una esperienza, quella dell’alpinismo, che ad elementi strettamente sportivi ne unisce altri di tipo culturale, ecologico e spirituale”.

“Sono onorato di poter esporre nella città dove sono nato e cresciuto – ha aggiunto Riccardo Bergamini – gli scatti più emozionanti e simbolici delle mie scalate e imprese alpinistiche”.

L’alpinista, nel corso della partecipata inaugurazione, ha poi tenuto a ringraziare le aziende del territorio e le realtà che hanno supportato l’allestimento della mostra e che lo accompagnano nelle sue imprese: Akeron, Swag, Touring Club Italiano, Lucar, Officina Betti, Dulcinea, Top Speed, BCC Banca Pescia e Cascina, McDonald, Colle delle 100 bottiglie, ProShop, Garage Daytona, BFG, Cross Fitness La Maddalena, Empresa, C Travel & Events.