Ecco il terzo round di “Randa Joe”, il concorso fotografico per quadrupedi senza casa

Votando gli ospiti del canile comunale di Pontetetto i cani in gara possono vincere casa e famiglia

Si chiamano Cocco, Sonny, Renè e Paco i quattro cani di questa settimana che partecipano a “Randa Joe – Concorso fotografico per quadrupedi senza casa”, che andrà avanti ogni settimana per tutta l’estate. Da oggi (lunedì 26 giugno) e fino a venerdì 30 giugno sulla pagina Facebook Randa Joe tutti possono votare il loro cane preferito fra gli adottabili in gara del canile municipale di Pontetetto, cliccando sull’emoticon assegnata al concorrente prescelto, per la possibile vittoria di una casa ed una famiglia.

Nel caso invece si scelga di adottare un concorrente, basta inviare una mail a randajoelucca@gmail.com e si verrà subito contattati dalle associazioni di volontari partner del progetto per dare il via all’iter di pre-adozione. Ecco le schede dei quattro cani in gara questa settimana.

COCCO

Questo cagnolone dal nome molto esotico è un meticcio di taglia medio/grande dell’età di 8 anni, ospite di un rifugio privato dove vi è arrivato in seguito ad un passato difficile. È uno dei 3 quadrupedi non facenti parte del canile di Pontetetto, ma gestiti dalle associazioni che collaborano a questo progetto. Diffidente con chi non conosce, è capace però di diventare affettuoso con le persone con cui riesce a creare un legame. Ama molto le passeggiate, giocare ed essere votato su RandaJoe con l’emoticon pollice su.

SONNY

Maschio di pitbull di 10 anni, Sonny ha un carattere dolce ed allegro con le persone, ma – come succede anche a molti umani – non va d’accordo con gli altri esemplari della sua specie. Ama molto le passeggiate ed l’emoticon per votarlo è il sorriso.

RENÈ

Femmina pitbull di 7 anni, Renè ha un bel carattere, molto dolce ed affettuoso con la gente. Non va d’accordo con gli altri animali quadrupedi ad eccezione del suo compagno di box, Sonny. Per votarlo cliccate sull’emoticon stupore.

PACO

A differenza di quello che potrebbe sembrare dal nome, Paco non è messicano. Maschio meticcio di spinone di 8 anni, è un quadrupede diffidente con chi non conosce ed i traumi subiti in passato gli hanno fatto sviluppare una fobia della museruola e un senso di possesso nei riguardo del cibo. Non va inoltre d’accordo con gli altri animali . Necessita perciò di un’adozione consapevole e specifica. Potete votarlo cliccando sull’emoticon del cuore.

Tutti i cittadini possono votare, il regolamento è disponibile sulla pagina Facebook “Randa Joe”.