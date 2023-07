Ecco il sesto round di “Randa Joe”, il concorso fotografico per quadrupedi senza casa

Ecco il sesto round di “Randa Joe”, il concorso fotografico per quadrupedi senza casa

Votando gli ospiti del canile comunale di Pontetetto i cani in gara possono vincere casa e famiglia

Si chiamano Geronimo, Luckino, Spank e Toby i quattro cani di questa settimana che partecipano a “Randa Joe – Concorso fotografico per quadrupedi senza casa”, che andrà avanti ogni settimana per tutta l’estate. Da oggi (lunedì 17 luglio) e fino a venerdì 21 luglio alle 12 sulla pagina Facebook Randa Joe tutti possono votare il loro cane preferito fra gli adottabili in gara del canile municipale di Pontetetto, cliccando sull’emoticon assegnata al concorrente prescelto, per la possibile vittoria di una casa ed una famiglia. Nel caso invece si scelga di adottare un concorrente, basta inviare una mail a randajoelucca@gmail.com e si verrà subito contattati dalle associazioni di volontari partner del progetto per dare il via all’iter di pre-adozione. Ecco le schede dei quattro cani in gara questa settimana.

GERONIMO

Cagnolone di taglia grande dell’età di cinque anni, Geronimo ha un bel carattere ed è buono con umani ed animali. In seguito a problemi neurologici ha difficoltà nella deambulazione, ma ciò non gli impedisce di fare una vita normale come gli altri cani. Infatti cammina, gioca e corre, ma lo fa – diciamo – “di traverso”, necessità perciò di grandi spazi. L’emoticon a lui assegnata è il cuoricino.

LUCKINO

Un altro Lucky è tra noi! All’inizio erano tre, ma solo uno dei lucky è stato adottato: il Lucky nero. Luckone, che vi abbiamo già presentato nelle scorse settimane, e Luckino aspettano ancora qualcuno che li prenda con se. Lui è un meticcio di pitbull di tre anni, molto buono con gli umani, ma non sopporta gli altri cani. Ha l’obbligo di museruola e guinzaglio corto in passeggiata. L’emoticon per votarlo è l’abbraccio.

SPANK

Quattro anni d’età ed un nome che cita il cartone animato anni Ottanta. Se potesse parlare infatti ci direbbe “stanco io”, come la maggior parte di questi quadrupedi – ognuno unico e speciale per caratteristiche – di essere confinati tra le mura di un canile. Spank – citando il cartone – cerca la sua padroncina “Iaia” (ma va bene anche uno “Iaio”) va d’accordo con gli umani, ma non con altri animali. L’emoticon per esprimere la sua preferenza è lo stupore.

TOBY

Maschio meticcio di un anno e mezzo, Toby è l’ultimo dei tre cani “ospiti” in gara proveniente da un rifugio privato e quindi non facente parte degli ospiti del Canile di Pontetetto. Ha un carattere stupendo: molto buono, dolce ed affettuoso, è socievole e va d’accordo con gli altri cani. La sua emoticon è il pollice alzato.

Tutti i cittadini possono votare, il regolamento è disponibile sulla pagina Facebook “Randa Joe”.

—