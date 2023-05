Ecco il nuovo Eremita dell’Eremo di Calomini

FABBRICHE DI VERGEMOLI – La caratteristica e pittoresca chiesa dell’eremo di Calomini non è riuscita a contenere tutti i fedeli che hanno voluto salutare l’insediamento di “Fratel Benedetto Alessandro” nell’Eremo che da alcuni anni era rimasto senza eremita.

La caratteristica e pittoresca chiesa dell’eremo di Calomini non è riuscita a contenere tutti i fedeli che hanno voluto salutare l’insediamento di “Fratel Benedetto Alessandro” nell’Eremo che da alcuni anni era rimasto senza eremita. Per gli abitanti della zona e non solo questo è un luogo di culto importante; sono tanti i devoti alla madonna dell’eremo che in più occasioni avevano auspicato che qualcuno tornasse nuovamente a far suonare la piccola campana dell’Eremo. Anche se di fatto l’Eremo è molto vicino a Gallicano ci troviamo nel comune di Fabbriche di Vergemoli che ha contribuito con la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e la Conferenza episcopale italiana ad un restauro molto importante.

Artefice di questo arrivo è l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti che ha voluto celebrare personalmente la liturgia di benvenuto al presbitero che da anni si è dedicato all’eremitaggio.

La liturgia ha visto la concelebrazione di vari parroci tra cui Don Fulvio Calloni responsabile diocesano degli Eremiti, ed è stata animata dalle voci e la musica degli artisti provenienti da San Miniato, Lajatico e Pisa.

Soddisfatto e convinto della scelta di vivere e pregare ma anche condividere la parola di Dio in questo luogo.