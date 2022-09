Ecco il nuovo comandante deI Carabinieri a Castelnuovo di Garfagnana

VALLE DEL SERCHIO – E’ il capitano Biagio Oddo, 52 anni, originario della Sicilia, il nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Castelnuovo. L’insediamento ufficiale lunedì 5 settembre e questo giovedì la sua presentazione alla stampa.

Il Capitano Oddo ha guidato in questi ultimi sei anni il comando del Nucleo operativo Radiomobile di Prato e prima ancora il Nucleo Investigativo pratese ma vanta una esperienza di ben trentadue anni di servizio nell’Arma.

Il Capitano Oddo ha dichiarato di avere accolto con piacere e soddisfazione la nomina al comando della Compagnia di Castelnuovo. Con più di venti anni di servizio in Toscana, ha aggiunto, di conoscere anche questo territorio e che di sicuro in questi giorni ha già cominciato ad apprezzare il carattere di una popolazione onesta e laboriosa. Ha aggiunto di sentire forte la responsabilità di mantenere questo territorio il più possibile sano protetto dalla criminalità.

Partito dalla gavetta, prima come carabiniere e poi come sottufficiale dell’Arma, fino a divenirne ufficiale, a Prato, prima al Nucleo Investigativo e poi al comando di quello Radiomobile, è stato sei anni; in precedenza ha ricoperto vari incarichi, tra cui sei anni trascorsi al Nucleo Operativo Ecologico di Firenze, al Battaglione Liguria a Genova dove si occupava di ordine pubblico; in precedenza in Sicilia dove si è occupato in particolare di reati contro la pubblica amministrazione.

In questi giorni, tra i primi impegni, approfondire la conoscenza del territorio e delle sue realtà e incontrare non solo le istituzioni, ma le varie realtà che compongono la vita di questa comunità.

