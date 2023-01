Torte, ma anche pasticceria e produzioni esclusive.

Tre sale interne, un giardino per la stagione estive e ancora un accogliente spazio per eventi privati su prenotazione nei sotterranei, dove si possono ancora apprezzare le due grandi vasche in marmo utilizzate un tempo per lo sviluppo fotografico; adesso custodiscono un’ampia selezione di vini. Il nuovo Caffè Santa Zita aprirà le porte la prossima domenica alle 17 con una festa di inaugurazione.

