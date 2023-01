Ecco i primi nati del 2023 negli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest 2 gennaio 2023. Fieri e felici di accogliere il nuovo arrivato nella loro famiglia e di iniziare questo nuovo capitolo della loro vita insieme. Sono le mamme e i papà dei primi nati nel 2023 e degli ultimi nati del 2022 nei punti nascita degli ospedali dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Al Noa di Massa il primo nato del 2023 è arrivato alle 1:05. Il suo nome è Hamid e pesa 3,7 chili. Complimenti alla mamma, Rabab Chaouki. Al Noa il 2022 si è chiuso con un altro maschietto: il piccolo è nato il 31 dicembre alle 23:54 ed è stato chiamato Yasser. Yasser pesa 3,1 chili. Complimenti alla mamma Fairouz El Hoz. Nel 2022, al Noa, nel reparto di Ostetricia diretto dal dottor Roberto Marrai, i parti sono stati 1.184, 13 dei quali gemellari, per 1.197 nuovi nati. La prima nata del 2023, alle ore 15:22, all’ospedale di Lucca è stata Nora, figlia di Sheila Del Poggetto e di Giacomo Ginesi. L’ultima nata è stata invece Chiara Silvestri, nata il 30 dicembre alle ore 14:11. La mamma è Alessandra Todoro, il papà Lorenzo Silvestri. Nel 2022 sono stati 861 i parti avvenuti all’ospedale di Lucca con 869 nuovi nati. A Barga la prima nata della provincia di Lucca è stata Emma, venuta alla luce alle 14:38 del 1 gennaio all’ospedale San Francesco, figlia di Chiara Carabelli, e di Davide Domenici. L’ultima nata del 2022 all’ospedale di Barga è stata la piccola Arya, nata venerdì 30 dicembre alle 8:23 per la gioia di mamma Margherita Lorenzoni e papà Francesco Satti. A Barga i nati nel 2022 sono stati 198. A Livorno l’ultimo nato del 2022 è Leonardo Mantellassi, nato alle 18:32 da mamma Cecilia Savatteri e babbo Tommaso Mantellassi. Il primo nato del 2023 si è registrato alle 10:36, il suo nome è Enea, figlio di Elisabeta Kokonozi e di Shehu Ermal, assistito nella nascita dalle ostetriche Marzia Marinari e Maria Pia Ferro, dalla oss Cristina Casoli, dalla ostetrica del nido Denise Belli, dalle dottoresse Bertolini e Quinti. A Livorno nel 2022 i nuovi nati sono stati 834 e i parti 827. All’ospedale di Cecina, Serena Barducci e Stefano Rossi (di San Vincenzo) hanno festeggiato l’arrivo di Alice, 3,4 chili, il 31 dicembre alle 14:45. Per la prima nascita del 2023 si è dovuto invece attendere fino alle 14:44 del 1 gennaio quando è nata Lucia, di 2,4 chili, figlia di Simone Servi e Elisa La Corte (di Vada). Nel 2022 i parti a Cecina sono stato 612 con 615 nuovi nati. A Pontedera, all’ospedale “Lotti”, la prima nata del 2023 è venuta al mondo alle 10:10, il suo nome è Viola Ferrari e pesa 3,6 chili. Al settimo cielo la mamma Selena Lelli. All’ospedale di Pontedera i nuovi nati nel 2022 sono stati 740. All’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, l’ultima nata del 2022 è stata Marta, venuta alla luce alle 22:26 del 31 dicembre. Complimenti alla mamma Valeria Cardini e al padre Marco Vichi. Per la prima nata del 2023 si è dovuto attendere fino alle 23:00 del 1 gennaio, quando è nata Penelope Gargano, di 3,4 chili, figlia di mamma Francesca e papà Antonello. Al Versilia nel 2022 sono nati 1.006 bambini con 995 parti. All’ospedale di Portoferraio, infine, l’ultimo dei 138 parti del 2022 è avvenuto alle 9:12 del 31 dicembre.