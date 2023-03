13 nuovi alberi in piazza Napoleone e sulle Mura donati dai Club Lions e da Toscotec

Questa mattina sono stati messi a dimora 13 nuovi alberi suddivisi fra piazza Napoleone e le Mura di Lucca. In particolare in piazza Grande – dopo alcuni anni necessari come prassi fitosanitaria per limitare l’insorgenza del cancro colorato – sono stati piantati tre nuovi platani in sostituzione di quelli malati abbattuti. Gli alberi sono stati donati dal sei club locali della Zona G del distretto 108LA dei Lions della zona: Lucca Host, Lucca Le Mura, Pescia, Antiche Valli Lucchesi, Garfagnana, Pietrasanta Versilia Storica. Gli esemplari sono selezioni resistenti alla malattia. Due delle piante sono di dimensioni più grandi (circa 20 anni di età) la terza è più piccola per poter essere piantata in un punto in cui – a causa di murature sottostanti – non era possibile sistemare tutori adeguati, un quarto esemplare di 20 anni, scartato per la collocazione in piazza, sarà collocato sulle cortine delle Mura di San Frediano. I 9 bagolari – Celtis australis – donati dalla Toscotec spa, saranno collocati nel pomeriggio di oggi sulla cortina delle Mura urbane fra la scesa di Santa Zita e il Baluardo Santa Croce zona con numerosi vuoti negli antichi filari. Presenti per una foto ricordo il sindaco Mario Pardini gli assessori ai lavori pubblici e cultura Nicola Buchignani e Mia Pisano, il presidente della Commissione consiliare lavori pubblici, Marco Santi Guerrieri, il consigliere Stefano Pierini assieme a Maria Carla Giambastiani curatrice del progetto per i Club Lions (presenti anche presidenti e soci dei sei club) e per Toscotec spa Gianluca Flammia.