ECCO I NUOVI LUDILIGHT®! Innovazione e Made in Italy per la sicurezza in strada di bambini e adulti

Un nuovo prodotto ideato da Ludilabel per rendersi più visibili al buio e nella nebbia! Da utilizzare su passeggini, bici e monopattini, ma anche sullo zaino e direttamente sull'abbigliamento per segnalare la propria presenza in strada e durante l'attraversamento stradale. Indispensabile per i bambini e le mamme, utile per gli sportivi. Click to get original image size INIZIAMO L'ANNO CON IL PIEDE GIUSTO Per arrestarsi in tempo di fronte ad un pericolo,

un veicolo che sta viaggiando a 50 km/h avrebbe bisogno di minimo 30 metri (40m su strade bagnate) Sebbene non obbligatorio, è fortemente consigliato che tutti i mezzi di trasporto che utilizzano la strada si rendano ben visibili da parte di automobilisti, motociclisti e pedoni. Di sera e con condizioni di poca visibilità è essenziale che pedoni ed utenti della strada si rendano visibili quando attraversano la carreggiata. —> SCARICA IL DOCUMENTO ALLEGATO PER ULTERIORI INFO SUL PRODOTTO E CONSIGLI DI SICUREZZA! UNA QUESTIONE IMPORTANTE PER I BAMBINI Perché dotare i bambini di elementi catarifrangenti? Quando arriva l’inverno i bambini si trovano di fronte al tramonto fin dal pomeriggio, mentre sono sul tragitto scuola-casa.

Senza dispositivi i bambini sono visibili solo fino a 30m, mentre equipaggiato con adesivi riflettenti, come le Ludilight®, un bambino diventa visibile fino a 250m. 30 metri sono esattamente lo spazio min. necessario a un guidatore attento e immediatamente reattivo per frenare in tempo! Tuttavia siamo ben consapevoli che, soprattuto in città, gli elementi di distrazione dentro e fuori dai veicoli stradali, sono sempre più presenti e la reazione non potrà mai essere immediata. Guarda il video su: Ludilabel Italia Youtube Perchè LUDILIGHT® è meglio? Le Ludilight® sono etichette adesive retroriflettenti in grado di fornire maggiore VISIBILITA’ e quindi SICUREZZA nei percorsi fuori casa. Perché le Ludilight® sono uniche nel loro genere? Potere di rifrangenza Classe 2 Quality. La maggior parte degli adesivi in commercio o dei supporti rifrangenti già inseriti su indumenti e accessori, come gli zaini, non superano i 150m di visibilità. Ludilight® garantisce una visibilità fino a 250m: la stessa della segnaletica stradale!

La maggior parte degli adesivi in commercio o dei supporti rifrangenti già inseriti su indumenti e accessori, come gli zaini, non superano i 150m di visibilità. Ludilight® garantisce una visibilità fino a 250m: la stessa della segnaletica stradale! Adesive ed impermeabili . Adatte ad essere applicate sia su oggetti (caschi, scooter, biciclette, monopattini, passeggini, etc…) sia su tessuti (pantaloni, giacche, zaini, abbigliamento tecnico). Si applicano con una semplice pressione, resistono all’acqua e alla corrosione. Il materiale molto forte e flessibile ha una resistenza di 10 anni!

. Adatte ad essere applicate sia su oggetti (caschi, scooter, biciclette, monopattini, passeggini, etc…) sia su tessuti (pantaloni, giacche, zaini, abbigliamento tecnico). Si applicano con una semplice pressione, resistono all’acqua e alla corrosione. Il materiale molto forte e flessibile ha una resistenza di 10 anni! Doppia funzione giorno/notte. Non semplici bande catarifrangenti da indossare o applicare ad oggetti, ma graziose etichette colorate ed illustrate con una funzione estetica, di giorno, e di sicurezza, di notte. Il motivo a “nido d’ape” appare argentato durante il giorno, e non appena la luminosità diminuisce, riflette la luce dei fari dei veicoli o dei lampioni sotto forma di una luce bianca molto luminosa e visibile.

Non semplici bande catarifrangenti da indossare o applicare ad oggetti, ma graziose etichette colorate ed illustrate con una funzione estetica, di giorno, e di sicurezza, di notte. Il motivo a “nido d’ape” appare argentato durante il giorno, e non appena la luminosità diminuisce, riflette la luce dei fari dei veicoli o dei lampioni sotto forma di una luce bianca molto luminosa e visibile. Made in Italy. Come tutti i prodotti Ludilabel, i materiali sono solo di provenienza EU. La produzione avviene presso il laboratorio di Milano.

Come tutti i prodotti Ludilabel, i materiali sono solo di provenienza EU. La produzione avviene presso il laboratorio di Milano. Scelti da Association Prévention Routière. L’associazione nazionale francese che si occupa di sicurezza stradale ha riconosciuto la validità di Ludilight®, in uso oggi da parte di dipendenti e associati. 8 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE Ogni modello è composto da 2 fogli: uno con 6 strisce riflettenti senza disegno, che permettono di aumentare la superficie riflettente degli oggetti; il secondo contiene adesivi con forme decorative, con una funzione estetica oltre che di sicurezza.