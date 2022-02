Ecco i funghi invernali della Garfagnana

GARFAGNANA – Conosciuti con il nome di “dormienti” o “marzuoli”, questi funghi appartengono a una particolare varietà invernale, molto apprezzata in cucina.

In questo periodo dell’anno, in pieno inverno, è piuttosto insolito vedere dei cercatori di funghi in azione, ma questa regola non vale per Maurizio Paoli. Micologo e appassionato di funghi, Maurizio è sempre alla ricerca di specie da raccogliere e da esaminare e in questi giorni, nonostante siamo quasi alla fine di febbraio, è alla ricerca di una varietà di funghi anche molto apprezzati in cucina.



Ci troviamo in un bosco formato da conifere e non solo: a terra troviamo latifoglie e aghifoglie, che caratterizzano questo particolare sottobosco. Abbiamo seguito Maurizio per alcuni minuti e poco dopo, ecco i primi ritrovamenti. Maurizio ha subito individuato questo fungo: si tratta di un fungo di medie dimensioni, difficile da notare e da trovare in quanto cresce completamente ricoperto dal fogliame, spesso si nota proprio grazie al rigonfiamento del terreno, per cui è necessario avere un occhio molto attento, il suo nome popolare è “dormiente” o “marzuolo” ed è una varietà molto interessante e apprezzata in cucina.

fonte noitv