È uscito il primo singolo video musicale della presentatrice di spettacoli e adesso cantante, la lucchese Emanuela Gennai.

In molti hanno potuto constatare positivamente le sue doti di conduttrice applaudendola negli eventi musicali a cominciare dalle feste di Capodanno in piazza a Lucca, agli spettacoli al Real Collegio di Lucca e negli appuntamenti nel parco di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, ed ora si presenta al pubblico con il debutto nella performance canora. Il suo singolo si intitola: “El Amor no tiene sexo”.

<<Il brano – spiega la stessa Emanuela Gennai – ha per protagonista una donna decisa che dopo aver perso un amore ne trova un altro: la musica, grazie alla quale raggiungerà successo e fama. L’intento è lanciare un messaggio di amore, quell’amore che non ha sesso, colore o specie. Ognuno ha il proprio amore e va rispettato come ad esempio l’amore per le proprie passioni, il successo o l’amore nel suo significato più puro. Ho scritto il testo del brano ma non è autobiografico>>.

Hanno collaborato alla realizzazione: musica, arrangiamenti, riprese e montaggio video: Bremen Dj. Assistente: Katy Williams, immagini girate presso «Hotel Villa Cheli» ed «Eleonora’s House». Il video si trova sul canale youtube: «Emanuela Gennai Music». Il link è: https://www.youtube.com/watch? v=npJC4VkXDwc

Intanto sono trapelate le prime indiscrezioni secondo le quali i bene informati nel settore Emanuela sarebbe già al lavoro per un secondo video musicale.