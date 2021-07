E’ ufficiale: niente Summer Festival 2021

Salta anche l’edizione 2021 del Summer Festival. La decisione definitiva del promoter Mimmo D’Alessandro di sospendere la rassegna in via eccezionale programmata per settembre arriva dopo la sofferta attesa di ottenere dalla Regione la deroga dei 6 mila spettatori per una rassegna da svolgersi sugli spalti delle Mura.

Salta anche l’edizione 2021 del Summer Festival. La decisione definitiva del promoter Mimmo D’Alessandro di sospendere la rassegna in via eccezionale programmata per settembre arriva dopo la sofferta attesa di ottenere dalla Regione la deroga dei 6 mila spettatori per una rassegna da svolgersi sugli spalti delle Mura. La deroga, ad oggi, non è arrivata e questo ha complicato tutto, perché pensare di svolgere un mini festival in piazza Napoleone, questa è stata la seconda opzione perseguita dal promoter, è ancora più complicato. Dopo mesi estenuanti di dialogo con il Comune – racconta D’Alessandro – il tentativo sofferto di mettere in piedi quest’anno la manifestazione si è risolto in un nulla di fatto. E allora basta, salta tutto, perché è impossibile pensare di tenere impegnati gli artisti senza certezze. La rassegna non si terrà nemmeno quest’anno e non certo a causa della pandemia. C’entrano gli impedimenti burocratici, spiega D’Alessandro: “Sono mesi che, dopo aver studiato nei dettagli il piano per un concerto in sicurezza chiedo risposte al Comune, che nel frattempo le attendeva dalla Regione. C’è una confusione tremenda e ad oggi ho ottenuto solo rinvii. Ma adesso, ormai, è troppo tardi. E’ una decisione difficile e dolorosa, ma a questo punto non vorrei con una edizione raffazzonata intaccare il successo del brand. Torneremo con il botto sulla scena nel 2022”. L’ostacolo per l’opzione di Piazza Napoleone riguarda il fatto che nella seconda metà di settembre lo spazio è già occupato dai banchi del mercato. Il Comune stava attendendo il via libera dalla Soprintendenza per un trasferimento temporaneo dei banchi in piazza San Michele, che ufficialmente non è ancora arrivato. Ma ormai è troppo tardi, la rassegna è perduta.

L’assessore alla cultura del comune di Lucca Stefano Ragghianti conferma che il problema è di natura burocratica e sottolinea che, da parte, del Comune, è stato fatto il possibile per cercare di salvare la manifestazione.