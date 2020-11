E’ tutto vero! Anzi…non saranno 120 posti letto aggiuntivi ma 155! 😊 Il recupero del padiglione A del Campo di Marte va avanti a mille all’ora.

Oggi sono proprio orgoglioso. Della Regione Toscana e per la mia Città’. E un po’ anche del sottoscritto…. L’ho voluto ossessivamente il recupero di questo padiglione e tra poche settimane sarà realtà!

E non servirà solo a Lucca ma sarà un presidio fondamentale nella strategia della Regione Toscana Anti Covid-19. Un progetto di riutilizzo veloce, funzionale, solidale, sostenibile economicamente e duraturo nel tempo per tutto il nostro territorio. Una cosa bellissima in una vicenda tragica quale quella che stiamo vivendo. Un ponte su un futuro più sereno e più accogliente, un passo deciso e concreto verso una sanità pubblica potenziata nelle strutture e nei servizi e più vicina ai cittadini!