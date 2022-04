Sabato scorso, 16 aprile, è tornato a vivere lo Spedale di San Lazzaro a Lucca, come sede della Confraternita di San Jacopo di Compostella, per la consegna delle credenziali ai pellegrini in partenza per i cammini spirituali.

Il Rito è stato officiato dall’Arcivescovo Don Paolo Giulietti secondo quanto prescritto nel medievale “Codex Callistinux”.