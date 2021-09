E’ tempo di raccogliere le pannocchie del granturco….

Prima si tagliano le pannocchie, poi , in seguito, si taglieranno i lunghi gambi rimasti nel campo, i “Gambarèun”: se ne faranno fascine e si porteranno al riparo sotto il portico o sotto una tettoia per bruciarli nel camino….non fanno un gran caldo perchè bruciano subito, ma serviranno a scaldare la minestra o per una “svampèda”, un fuoco veloce per cuocere qualche piada…

