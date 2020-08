E’ tempo del raccolto delle bietole da zucchero.

0%. Da quel momento il settore bieticolo-saccarifero europeo ha vissuto un processo di forte razionalizzazione. In Italia si è assistito ad una lenta ma implacabile crisi ed i numeri sono impietosi: dieci anni fa c’erano 19 zuccherifici ed oggi ce ne sono solo due; la superficie coltivata era di 233mila ettari ed oggi sono 34mila; la produzione di zucchero era di 1,4 milioni di tonnellate ed oggi è di 500mila; i dipendenti erano 7mila ed oggi sono 1.200.

Dal 1° ottobre 2017 l’Unione europea ha detto addio al regime delle quote zucchero, in vigore dal 1968. Un sistema che era già stato comunque messo in forte difficoltà dalla riforma europea del 24 novembre 2005 in cui venivano tagliati i prezzi alla produzione del 36% e aumentate le compensazioni; la produzione italiana veniva ridotta di almeno il 5