È stato un fine luglio di fuoco per gli atleti della Pugilistica Lucchese, impegnati su più fronti sia sul territorio nazionale che internazionale.

L’evento più atteso è stato sicuramente il match Sasha Mencaroni ai campionati europei Junior di Ploiresti, Romania. Portacolori azzurro per la categoria 46kg, Mencaroni si è subito trovato, domenica 25 luglio, ad affrontare il pericoloso inglese Humza Ali Malik, tecnicamente simile al pugile nostrano. Dopo una prima ripresa equilibrata, ma conquistata di misura dall’inglese, è Malik a prendere il sopravvento, imponendosi per quantità e precisione di colpi su un Mencaroni apparso sottotono e stranamente timoroso nei confronti di un avversario che avrebbe potuto essere alla sua portata. Si è dunque conclusa con una netta sconfitta l’esperienza del lucchese a questi campionati europei.

Nel fine settimana appena trascorso i pugili lucchesi hanno invece preso parte a diverse manifestazioni pugilistiche all’interno dei confini nazionali.

Venerdì 28 luglio è stata la volta di Carmen Cozzi, Junior 63kg, e Alessandro Gatti, élite 63,5kg, recatisi in trasferta a Piacenza con il maestro Giulio Monselesan. Ad aprire la manifestazione è stata proprio Cozzi, protagonista dell’unico match femminile della serata nella sfida con Nicole Coppola (Boxe Team Barge Torino). Al termine di un match duro per entrambe le sfidanti, è Coppola ad aggiudicarsi sul filo di lana una sofferta vittoria.

È stato invece protagonista del match clou della serata Alessandro Gatti, salito di categoria di peso per affrontare Giacomo Giannotti (Reggiana Boxe Gino Bondavalli), campione italiano 2022 della categoria 63,5kg. I due hanno dato spettacolo con un match equilibratissimo e dall’alto tasso tecnico, che ha infine visto prevalere Giannotti. A Gatti, nonostante una prestazione di livello, è infatti mancato lo spunto finale che avrebbe potuto convincere i giudici ad assegnargli un incontro combattuto fino all’ultimo secondo.

Leonardo Fantile, Junior 57kg, ha invece preso parte al dual match svoltosi a Marradi, nel Mugello, che ha visto coinvolta una rappresentativa di atleti toscani opposti ad una proveniente dalla Repubblica Ceca. Una due giorni di pugilato iniziata venerdì 28, che ha visto il lucchese scontrarsi per ben due volte contro il ceco Martin Gimboda. L’incontro della serata di venerdì è stato all’insegna dell’equilibrio, con Gimboda che si è rivelato un avversario ostico anche per il grintoso Fantile. Il verdetto è infatti stato un pareggio, che non ha però soddisfatto completamente l’angolo lucchese, composto dall’aspirante tecnico Orlando Giorgi e dal Direttore Sportivo Maurizio Barsotti. La sfida si è dunque ripetuta nella serata di domenica 30 luglio, quando i due pugili si sono affrontati nuovamente con una maggiore conoscenza reciproca. Non è però cambiato molto il canovaccio dell’incontro, rimasto molto serrato. Dopo una prima ripresa persa, Fantile è riuscito a prevalere nella seconda, per poi perdere di misura la terza, consegnando così la vittoria a Gimboda.