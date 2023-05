E’ STATO RIQUALIFICATO IL PARCHEGGIO DI VIA DELLE SELVETTE A SEGROMIGNO IN MONTE

E’ STATO RIQUALIFICATO IL PARCHEGGIO DI VIA DELLE SELVETTE A SEGROMIGNO IN MONTE

L’amministrazione comunale ha riqualificato il parcheggio di via delle Selvette a Segromigno in Monte.

I lavori, che sono stati ultimati nei giorni scorsi, sono consistiti nella pulizia dell’area degli stalli di sosta da depositi terrosi che si erano accumulati nel tempo e che avevano ridotto l’area di parcheggio. E’ stata inoltre risistemata la pavimentazione con la posa di nuovo asfalto eliminando così alcuni avvallamenti anche piuttosto pronunciati che si erano formati nel tempo. Si è proceduto infine anche al ripasso della segnaletica degli stalli di sosta e al ripristino delle panchine.

“Con questo intervento abbiamo migliorato notevolmente questo parcheggio, situato in una zona importante del territorio, ripristinando l’iniziale spazio per la sosta, visto che alcuni stalli non erano più utilizzabili perché invasi da materiali terrosi- spiegano l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo e il consigliere comunale Gianni Campioni che hanno compiuto un sopralluogo al parcheggio al termine dei lavori-. Risistemando la pavimentazione, ripassando le linee degli stalli e ricollocando le panchine abbiamo poi reso questa area di sosta più fruibile e più sicura e a disposizione per la sagra paesana che prende il via questo fine settimana, oltre che per gli eventi che si svolgono nella zona e per la parrocchia”.