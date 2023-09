è stato riaperto al transito il ponte del Fogliaio,

è stato riaperto al transito il ponte del Fogliaio, nei pressi della diga Enel di Trombacco, sulla strada provinciale n. 39 di Vergemoli (nel comune di Fabbriche di Vergemoli).

In anticipo rispetto all’iniziale tabella di marcia grazie al lavoro degli operai della ditta Guidi Gino, il ponte è stato riaperto dalla Provincia di Lucca per il momento solo per i veicoli leggeri.

Chiusa totalmente al transito dallo scorso lunedì per consentire il rifacimento della soletta dell’impalcato, la struttura è ora di nuovo percorribile . Da lunedì 25 settembre sarà transitabile anche dai mezzi fino a 3,5 tonnellate di massa.

Ricordiamo che da maggio è in corso un intervento di manutenzione straordinaria (con un quadro economico di 630mila euro) che ripristina il calcestruzzo ammalorato del ponte.

I lavori di messa in sicurezza del ponte del Fogliaio dovrebbero concludersi entro il mese di ottobre e, comunque, dopo l’esito positivo delle operazioni di collaudo statico programmate dalla Provincia.