“E… State con noi”: la campagna sulla sicurezza stradale della Polizia di Stato.

Anche l’Azienda Usl Toscana Nordovest e l’Automobil Club di Lucca partecipano

all’iniziativa

C’è anche Viareggio tra le città in cui si fermerà il pullman azzurro, l’aula didattica itinerante

della Polizia di Stato per la campagna sulla sicurezza stradale organizzata in varie regioni

d’Italia.

Venerdì 14 e sabato 15 luglio lungo la passeggiata in viale Guglielmo Marconi la polizia

stradale utilizzerà il pullman azzurro per insegnare i comportamenti corretti alla guida.

Quest’anno a Viareggio l’iniziativa vede il coinvolgimento anche dei Servizi per le

Dipendenze di Viareggio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest e dell’ACI di Lucca.

E’ quanto emerso stamattina nell’ambito di un incontro tra alcuni rappresentanti del Forum

delle Dipendenze, organismo coordinato dalla Prefettura di Lucca, di cui fanno parte le

Forze di Polizia, i Comuni, l’Azienda Usl Toscana nord ovest, l’Ufficio Scolastico Territoriale

e tutti gli Enti che a vario titolo si occupano di prevenzione dell’uso di sostanze psicoattive e

di promozione di stili di vita sani, soprattutto tra i giovani.

Sarà l’occasione per provare un simulatore di guida, testare i propri riflessi nel percorso che

riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza ed altre attività interattive.

Non solo. La sosta del pullman azzurro consentirà al personale della Polizia di Stato, del

Serd e dell’Aci di sensibilizzare, soprattutto i giovani, sulle corrette condotte da tenere sulla

strada, fornendo ogni utile informazione sulle conseguenze amministrative e penali della

guida in condizioni psicofisiche alterate da assunzione di droghe e alcol e sugli effetti

dannosi per la salute.

Tali attività sono state condivise nell’ambito del Piano per la sicurezza durante la stagione

estiva, con l’intento di prevenire gli incidenti stradali e per garantire a tutti, residenti e turisti,

adeguati livelli di sicurezza durante le vacanze.

Lucca, 13 luglio 2023

