CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – È stata ultimata la rotonda all’incrocio tra via Azzi, via Fabrizi e via Pascoli. I lavori saranno completati con la realizzazione del marciapiede tra via Azzi e via Fabrizi e l’asfaltatura del manto stradale.