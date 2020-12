È stata riaperta , a doppio senso di circolazione, via Catalani.

È stata riaperta stasera, a doppio senso di circolazione, via Catalani. Questo intervento, assieme alla sistemazione dei parcheggi in piazzale Boccherini e nelle aree limitrofe che è stato stabilito dalla giunta nei giorni scorsi, rappresentano il completamento del riassetto del sistema della viabilità e della sosta in tutta l’area fuori porta Sant’Anna.