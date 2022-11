È STATA INAUGURATA AL MUSEO ATHENA LA MOSTRA “QUELLI CHE… ‘GLI MANCA SOLO LA PAROLA”’ DI BRUNO POLLACCI

Sabato scorso (26 novembre), alle ore 17.30, al Museo Athena di Via Carlo Piaggia, è stata inaugurata la mostra di pittura e grafica “Quelli che…’gli manca solo la parola’ ”, del Maestro Bruno Pollacci, direttore dell’Accademia d’Arte di Pisa.

Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti e l’autore della mostra.

Considerando da sempre i cani come veri e propri “fratelli di percorso esistenziale”, con questo ciclo di opere, Pollacci desidera porre l’attenzione sulle loro qualità, sulle loro fragilità e sui loro bisogni, con affetto ed abbraccio ideale, cercando di cogliere espressioni e pose che ci mostrano i cani nelle situazioni di disagio, di abbandono, di solitudine, di malinconia e tristezza, ma anche di curiosità, di gioco e di spensieratezza, con opere eseguite ad acquerello, pastello, sanguigna, seppia e carboncino.

Bruno Pollacci, pittore, grafico, scultore, fotografo, poeta e scrittore, fin dal 1969 ha tenuto mostre in Europa, America del Nord e del Sud, in Africa, in Asia ed in Oceania e sue opere sono presenti in vari musei nazionali ed internazionali.

L’esposizione è visitabile gratuitamente fino al 10 dicembre, nei seguenti orari: martedì e giovedì 9-13, venerdì 13-19, sabato 10-13 e 16-19.