VILLA COLEMANDINA – E’ rimasto ustionato mentre stava dando fuoco a delle sterpaglie – in codice rosso a cisanello

Un pensionato di 72 anni è stato soccorso e trasportato d’urgenza al centro grandi ustionati di Pisa, dopo l’incidente avvenuto nel primo pomeriggio in località Cerro,

L’anziano, secondo quanto spiegato dal 118, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo: sarebbe stato investito dalle fiamme che aveva acceso nell’orto.

L’allarme intorno alle 14,10. La centrale operativa ha inviato sul posto un’ambulanza e ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso, mentre sul posto si dirigevano anche i vigili del fuoco, che sono tra l’altro intervenuti in un incendio in un bosco a non molta distanza dal luogo.

Prestate le prime cure l’uomo è stato trasferito con pegaso in codice rosso a cisanello ,