E’ ricoverata in gravissime condizioni al Versilia l’anziana madre, disabile, colpita alla testa con calci e pugni dal figlio 32enne nella sua casa a Marina di Pietrasanta.

Una furia selvaggia che solo per un miracolo non è finita in tragedia grazie al pronto intervento delle volanti della polizia di Forte dei Marmi, salvando la donna, nota maestra in pensione, che nonostante le ferite è riuscita a contattare la polizia.