PISA — E’ precipitata dalla spalletta sull’Arno all’altezza del ponte della Fortezza impattando sul greto del fiume dopo un volo di oltre 5 metri: è grave la ragazza di 22anni protagonista dell’incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte scorsa, proprio mentre i lungarni erano affollati per ammirare la tradizionale Luminara.

La giovane è stata soccorsa dal personale di 118 e dai vigili del fuoco, intervenuti sul Lungarno Mediceo dopo l’allarme per la caduta. La ragazza non sarebbe in pericolo di vita,