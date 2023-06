Vi è mai capitato di lasciare l’ombrellone piantato nella sabbia per accaparrarvi un ottimo posto l’indomani in spiaggia? Se sì, probabilmente non sapevi che non è consentito dalla legge. Ecco perché e gli altri divieti da rispettare se si è fumatori

In tanti preferiscono la spiaggia libera agli stabilimenti balneari per svariati motivi. Al di là della gratuità, offre decisamente maggiore spazio e libertà di movimento ai bagnanti rispetto ai lidi dove ci si ritrova spesso praticamente attaccati ai vicini di ombrellone. Bisogna, però, fare un’importante precisazione: spiaggia libera non è sinonimo di assenza di regole da rispettare.

Esistono dei divieti da tenere bene in mente, onde evitare di andare incontro a brutte sorprese, come salate multe.

Quando è vietato fumare in spiaggia?

Una delle domande più ricorrenti è: in spiaggia si può fumare? La risposta è: dipende. Nella maggior parte dei litorali non vi è alcun divieto, anche perché manca una legge nazionale ad hoc. Tuttavia, i singoli comuni possono emanare delle ordinanze che vietino di fumare in spiaggia o in un’area del litorale, ad esempio sulla battigia.

Fra le località balneari più note in cui vige questa restrizione troviamo Riccione, dove quest’anno per la prima volta sarà proibito fumare in spiaggia fino al 29 settembre.

Ciò che invece è sempre vietato abbandonare i mozziconi di sigaretta, inquinando l’ambiente. In questo casi si rischia fino a 300 euro di multa.

Si può occupare il posto in spiaggia con ombrellone e lettino?

Un’abitudine piuttosto diffusa è poi quella di “occupare” un posto sulla spiaggia libera lasciando piantato l’ombrellone o addirittura la sdraio per assicurarsi una buona posizione, magari a ridosso della battigia.

Potrebbe sembrare un gesto innocuo e privo di conseguenze, eppure non è legale. Il motivo? Semplice. Si tratta di un‘occupazione illegittima del demanio pubblico. È possibile, quindi, piazzare ombrelloni e lettini solo durante le ore in cui si resta in spiaggia. Gli oggetti lasciati di notte o per periodi di tempi prolungati possono essere sequestrati dalle forze dell’ordine.

A tal proposito, non sanno che l’articolo 1161 del Codice della navigazione riguarda proprio “l’Abusiva occupazione di spazio demaniale”. Nell’articolo si legge: