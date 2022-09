E ora la Costituente Riformista

La prossima Leopolda potrebbe essere il lancio e la prima tappa di una Costituente per costruire il nuovo Partito Riformista.

Sul nome nessun dubbio: PER, Partito Europeo Riformista, con un nuovo simbolo, perché la bicicletta non ha mai portato bene.

Una Leopolda costruita assieme agli amici di Azione per iniziare a definire il percorso della Costituente, gli obiettivi e la progettualità dei Riformisti.

Una prima forte risposta al dilagante populismo di sinistra e di destra.

Un percorso Costituente che inizi subito ma sia lungo e articolato per chiamare alla riflessione e alla raccolta tutte le forze vive della società civile, i giovani, il mondo del lavoro e della cultura, disponibili ad impegnarsi per un rinnovamento della politica, un ritorno alla partecipazione, alle scelte dibattute, per un partito delle intelligenze, del fare e della libertà.

E’ una occasione unica che parte da un difficile battesimo elettorale, che non avrà raggiunto tutti gli obiettivi politici fissati invero assai alti, ma ha raccolto due milioni di voti, circa l’8% in una situazione temporale modesta, in un contesto politico e dei media avversi e controcorrente.

Siamo certi che Carlo Calenda e Matteo Renzi non si faranno sfuggire questa occasione, l’unica per dare agli Italiani in pochi anni una proposta credibile di buon governo.

Una alternativa alla destra emergente e a una sinistra che veleggia verso la deriva populista e di sinistra sinistra.

E’ necessario che anche dal basso, dai nostri iscritti, dai giovani, dal mondo del lavoro e della cultura venga una forte spinta per questa proposta innovativa che può essere in breve vincente: la concretezza contro il vaniloquio.

Per questo chiediamo ai coordinatori locali di Italia Viva e Azione, Baccini e Remaschi la convocazione di una riunione congiunta di tutti gli iscritti per iniziare ad affrontare il problema e per costituire subito un primo punto di aggregazione permanente fra due partiti a livello locale.

Costituiremo a breve dei gruppi social “Una Costituente per il nuovo Partito Europeo Riformista” chiedendo a tutti di partecipare alla discussione.