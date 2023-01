E’ MORTO LUCIANO BIRINDELLI – IL PAESE DI BADIA POZZEVERI IN LUTTO

E’ MORTO LUCIANO BIRINDELLI – IL PAESE DI BADIA POZZEVERI IN LUTTO

È lutto a Badia Pozzeveri per la scomparsa di Luciano Birindelli, morto ieri all’età di 79 anni.

era da tempo in pensione, era conosciuto da tutti per il suo costante impegno per il paese.

È stato uno dei soci fondatori del comitato paesano di Badia Pozzeveri