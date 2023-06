Mirko non ce l’ha fatta.

Il piccolo paziente, di 7 anni, si è spento venerdì sera all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove era ricoverato per una forma aggressiva di tumore ai polmoni. Pochi giorni fa, il 2 giugno, aveva ricevuto a sorpresa la visita di alcuni “supereroi“ (Capitan America, Ironman, Batman, Spiderman, Hulk e Super Mario) che si sono radunati sotto la sua finestra in risposta a un appello dei genitori. “Non sappiamo se potrà festeggiare il suo prossimo compleanno. Questo è il regalo per lui, per renderlo felice” aveva detto un’amica di famiglia.