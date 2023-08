È morto Idris, storico volto di “Quelli che il calcio”

È morto il giornalista Idris, storico volto di “Quelli che il calcio”

Grande tifoso juventino, Edrissa Sanneh si è spento in ospedale a Brescia all’età di 72 anni

Il giornalista e opinionista televisivo Idris, al secolo Edrissa Sanneh, si è spento oggi a Brescia all’età di 72 anni nella struttura ospedaliera in cui era ricoverato da tempo.

Addio a Idris, pseudonimo di Edrissa Sanneh, giornalista e volto televisivo, noto per essere stato un grande tifoso della Juventus. Era diventato famoso a ‘Quelli che il calcio’, trasmissione Rai degli anni 90. Era originario del Gambia ma viveva in Italia da oltre 50 anni.

Nato a Brufut, il 2 Gennaio 1951, Edrissa Sanneh era arrivato in Italia nel 1972, grazie ad una borsa di studio ottenuta presso l’Università per Stranieri di Perugia, ma dopo aver trascorso del tempo nella città umbra, decise di trasferirsi a Brescia, dove ha terminato gli studi e iniziato a lavorare come DJ.

Il suo debutto televisivo avviene grazie all’emittente locale RTG Radio TeleGarda, ma la svolta arriva nel 1989, quando partecipa e vince il programma di Canale 5 Star 90, dedicato alla scoperta di nuovi talenti. Da lì, altre partecipazioni a programmi televisivi come La ruota della fortuna e Il Quizzone in qualità di concorrente e il programma che gli diede la notorietà, Quelli che il calcio.

Conosciuto da tutti come Idris, Edrissa Sanneh partecipò in qualità di ospite alle edizioni del programma nel 1994, nel 2000 e poi ancora nel 2007 e nel 2009. Nel 2005 fu tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi e nel 2016 partecipò come ospite a Grand Hotel Chiambretti. Nel corso degli anni Idris ha intrapreso anche la carriera di attore, recitando nel film Bianco e nero di Fabrizio Laurenti nel 1990 e nel film Tifosi di Neri Parenti del 1999, ma anche nella serie tv Butta La Luna tra il 2006 e il 2009.

Idris è sempre stato un grande tifoso della Juventus, fin dal suo arrivo in Italia, ed è proprio grazie a questa sua passione che è riuscito a far breccia nel cuore del pubblico italiano, anche se negli ultimi anni la sua presenza sulle principali emittenti nazionali si era molto ridotta. Edrissa Sanneh lascia la moglie e le quattro figlie nate in Italia dal suo lungo matrimonio.